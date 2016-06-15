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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Швейцария
Румыния - Швейцария: обзор матча 15 июня 2016
Румыния
15.06.2016, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Швейцария
18'
Б. Станку (П)
56'
А. Мехмеди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Швейцария
90'
+3
Желтая карточка
Б. Эмболо
90'
+1
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
Д. Шакири
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Б. Станку
84'
83'
Замена
М. Ланг
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
Д. Григоре
76'
64'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Х. Сеферович
Замена
С. Филип
️️️️
Р. Рац
62'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
50'
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
О. Хобан
️️️️
М. Пинтилий
46'
Желтая карточка
К. Кешеру
37'
Желтая карточка
А. Кипчиу
23'
Желтая карточка
А. Препелицэ
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Станку
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
(К)
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
8
Александру Кипчиу
ЛП
14
Андрей Препелицэ
ОП
8
Михай Пинтилий
ОП
19
Богдан Станку
ЦП
11
Габриэль Торже
ПП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
(К)
ПЗ
18
Адмир Мехмеди
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
17
Шани Тарашай
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-3-1
12
Тэтэрушану
3
Рац
21
Кирикеш
21
Григоре
22
Сэпунару
14
Препелицэ
8
Пинтилий
8
Кипчиу
19
Станку
11
Торже
13
Кешеру
4-2-2-1-1
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
20
Джуру
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
11
Бехрами
15
Джемаили
18
Мехмеди
23
Шакири
9
Сеферович
3
Рац
16
Филип
16
Филип
3
Рац
8
Пинтилий
5
Хобан
5
Хобан
8
Пинтилий
19
Станку
14
Андоне
14
Андоне
19
Станку
15
Джемаили
6
Ланг
6
Ланг
15
Джемаили
23
Шакири
17
Тарашай
17
Тарашай
23
Шакири
9
Сеферович
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Сеферович
Остались в запасе
Румыния
Швейцария
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
6
Денис Закария
ОП
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Румыния - Швейцария
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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