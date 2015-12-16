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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Карпи
Фиорентина - Карпи: обзор матча 16 декабря 2015
Фиорентина
16.12.2015, среда, 18:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Карпи
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Карпи
27
Вид Белец
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-2-2-2
55
Сепе
21
Паскуаль
2
Гонсало
13
Астори
4
Томович
15
Весино
47
Бадель
9
Ребич
10
Бернардески
9
Калинич
15
Бабакар
4-1-2
23
Бркич
5
Дзаккардо
4
Марроне
5
Гальоло
11
Силва
23
Ди Гаудио
10
Ридер
22
Боррьелло
Остались в запасе
Фиорентина
Карпи
12
Жилберто
ПЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
27
Вид Белец
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Фиорентина - Карпи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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