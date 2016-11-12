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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Северная Македония
Испания - Северная Македония: обзор матча 12 ноября 2016
Испания
12.11.2016, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
4 : 0
Завершен
Северная Македония
34'
Д. Велкоски (АГ)
63'
Витоло
84'
Н. Монреаль
85'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Северная Македония
90'
+2
Желтая карточка
Э. Алиоски
87'
Замена
Н. Гиоргиев
️️️️
Ф. Хасани
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Витоло
87'
ГОЛ! 4:0!
А. Адурис
Пас отдал
Д. Сильва
85'
ГОЛ! 3:0!
Н. Монреаль
Пас отдал
Д. Карвахаль
84'
82'
Замена
Б. Ибраими
️️️️
И. Несторовски
Замена
Иско
️️️️
Коке
72'
ГОЛ! 2:0!
Витоло
63'
61'
Замена
Л. Жута
️️️️
С. Спировски
Замена
А. Адурис
️️️️
А. Мората
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Велкоски
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Коке
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
10
Энис Барди
АП
20
Стефан Спировски
АП
23
Илия Несторовски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Испания
23
Серхио Асенхо
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Серджи Роберто
ЦП
12
Андер Эррера
ЦП
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Северная Македония
22
Филип Гачевски
ВР
6
Ванче Шиков
ЦЗ
18
Леонард Жута
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
8
Давид Бабунски
ЦП
15
Никола Гиоргиев
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
4-3-2-1
1
Де Хеа
16
Монреаль
4
Начо
4
Бартра
2
Карвахаль
10
Алькантара
5
Бускетс
8
Коке
11
Витоло
21
Сильва
7
Мората
4-1-2-3
23
Димитриевски
13
Ристовски
4
Ристевски
5
Мойсов
8
Алиоски
14
Велкоски
10
Барди
20
Спировски
10
Пандев
11
Хасани
23
Несторовски
8
Коке
22
Иско
22
Иско
8
Коке
11
Витоло
9
Кальехон
9
Кальехон
11
Витоло
7
Мората
20
Адурис
20
Адурис
7
Мората
20
Спировски
18
Жута
18
Жута
20
Спировски
11
Хасани
15
Гиоргиев
15
Гиоргиев
11
Хасани
23
Несторовски
9
Ибраими
9
Ибраими
23
Несторовски
Остались в запасе
Испания
Северная Македония
10
Серджи Роберто
ЦП
23
Серхио Асенхо
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Андер Эррера
ЦП
13
Хуан Мата
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
22
Филип Гачевски
ВР
6
Ванче Шиков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
8
Давид Бабунски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
10
Серджи Роберто
ЦП
23
Серхио Асенхо
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Андер Эррера
ЦП
13
Хуан Мата
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
22
Филип Гачевски
ВР
6
Ванче Шиков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
8
Давид Бабунски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Испания - Северная Македония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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