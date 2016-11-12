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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Италия
Лихтенштейн - Италия: обзор матча 12 ноября 2016
Лихтенштейн
12.11.2016, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
0 : 4
Завершен
Италия
11'
А. Белотти
12'
Ч. Иммобиле
32'
А. Кандрева
44'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Италия
Желтая карточка
П. Йеле
83'
81'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Д. Кауфманн
76'
74'
Замена
Эдер
️️️️
А. Кандрева
67'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Бонавентура
Желтая карточка
И. Эри
63'
44'
ГОЛ! 0:4!
А. Белотти
Пас отдал
Д. Бонавентура
32'
ГОЛ! 0:3!
А. Кандрева
12'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Белотти
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Пас отдал
А. Романьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
10
Сандро Визер
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лихтенштейн
21
Томас Хоби
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Данило Катальди
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
2-1-5-1-1
0
Йеле
0
Эри
4
Кауфманн
10
Визер
23
Польверино
16
Рехштайнер
11
Бургмайер
13
Бюхель
6
Кристен
10
Бюхель
11
Саланович
4-4-2
1
Буффон
2
Де Шильо
19
Бонуччи
6
Романьоли
2
Дзаппакоста
6
Кандрева
6
Верратти
7
Бонавентура
16
Де Росси
9
Белотти
17
Иммобиле
7
Бонавентура
10
Инсинье
10
Инсинье
7
Бонавентура
17
Иммобиле
7
Дзадза
7
Дзадза
17
Иммобиле
6
Кандрева
17
Эдер
17
Эдер
6
Кандрева
Остались в запасе
Лихтенштейн
Италия
9
Саймон Кене
ЦФ
21
Томас Хоби
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Данило Катальди
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
9
Саймон Кене
ЦФ
21
Томас Хоби
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Данило Катальди
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Лихтенштейн - Италия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
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