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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Сербия
Уэльс - Сербия: обзор матча 12 ноября 2016
Уэльс
12.11.2016, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
30'
Г. Бэйл
86'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Сербия
90'
Желтая карточка
А. Катай
Желтая карточка
Э. Уилльямс
90'
88'
Желтая карточка
В. Стойкович
88'
Замена
Н. Гудель
️️️️
А. Митрович
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
А. Рукавина
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Ледли
84'
70'
Замена
А. Катай
️️️️
Ф. Костич
Желтая карточка
Д. Ледли
69'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Х. Робсон-Кану
68'
Желтая карточка
Д. Аллен
54'
45'
+1
Желтая карточка
М. Настасич
Желтая карточка
Г. Бэйл
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Робсон-Кану
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
19
Никола Максимович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джо Уэлш
ЦЗ
0
Адам Мэтьюз
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Шон МакДональд
ОП
8
Энди Кинг
ЦП
10
Эмир Хьюс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
0
Неманья Пейчинович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
4-3-1-2
1
Хеннесси
3
Тэйлор
6
Уилльямс
2
Гантер
5
Честер
7
Аллен
10
Рэмзи
16
Ледли
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
18
Воукс
3-3-1-2-1
1
Стойкович
2
Рукавина
5
Настасич
6
Иванович
19
Максимович
21
Матич
22
Обрадович
4
Миливойевич
11
Костич
10
Тадич
9
Митрович
9
Робсон-Кану
8
Лоуренс
8
Лоуренс
9
Робсон-Кану
16
Ледли
14
Эдвардс
14
Эдвардс
16
Ледли
11
Костич
23
Катай
23
Катай
11
Костич
9
Митрович
6
Гудель
6
Гудель
9
Митрович
Остались в запасе
Уэльс
Сербия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джо Уэлш
ЦЗ
0
Адам Мэтьюз
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
8
Энди Кинг
ЦП
10
Эмир Хьюс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
0
Неманья Пейчинович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джо Уэлш
ЦЗ
0
Адам Мэтьюз
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
8
Энди Кинг
ЦП
10
Эмир Хьюс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
0
Неманья Пейчинович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Уэльс - Сербия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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