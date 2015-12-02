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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 02 декабря 2015
Саутгемптон
02.12.2015, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 6
Завершен
Ливерпуль
1'
С. Мане
25'
Д. Старридж
29'
Д. Старридж
45'
Д. Ориги
68'
Д. Ориги
73'
Д. Айб
86'
Д. Ориги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
86'
ГОЛ! 1:6!
Д. Ориги
Пас отдал
Б. Смит
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Дэвис
77'
76'
Замена
Б. Смит
️️️️
А. Морено
74'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Аллен
73'
ГОЛ! 1:5!
Д. Айб
Пас отдал
А. Морено
68'
ГОЛ! 1:4!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Айб
66'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Соареш
63'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Й. Класи
63'
58'
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Старридж
45'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ориги
Пас отдал
А. Морено
29'
ГОЛ! 1:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Э. Джан
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Аллен
8'
Желтая карточка
К. Рэндалл
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Бертранд
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ПП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
5
Бертранд
29
Колкер
4
ван Дейк
21
Соареш
10
Дэвис
8
Класи
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
4-2-2-1-1
1
Богдан
8
Рэндалл
6
Ловрен
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
6
Лейва
15
Старридж
7
Аллен
10
Лаллана
27
Ориги
10
Дэвис
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Дэвис
21
Соареш
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
21
Соареш
8
Класи
7
Лонг
7
Лонг
8
Класи
5
Морено
14
Смит
14
Смит
5
Морено
7
Аллен
14
Хендерсон
14
Хендерсон
7
Аллен
15
Старридж
33
Айб
33
Айб
15
Старридж
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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