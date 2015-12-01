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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Кротоне
Милан - Кротоне: обзор матча 01 декабря 2015
Милан
01.12.2015, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Кротоне
47'
Л. Адриано
106'
Д. Бонавентура
115'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Кротоне
ГОЛ! 3:0!
М. Ньянг
115'
Желтая карточка
Л. Адриано
109'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бонавентура
106'
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
Х. Маури
99'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Ночерино
71'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Сусо
71'
Желтая карточка
Х. Маури
65'
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
47'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Милан - Кротоне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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