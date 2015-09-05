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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Антигуа и Барбуда - Гватемала
Антигуа и Барбуда - Гватемала: обзор матча 05 сентября 2015
Антигуа и Барбуда
05.09.2015, суббота, 02:45
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Антигуа и Барбуда - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
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