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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Каймановы острова - Антигуа и Барбуда
Каймановы острова - Антигуа и Барбуда: обзор матча 08 июня 2024
Каймановы острова
08.06.2024, суббота, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Антигуа и Барбуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Каймановы острова - Антигуа и Барбуда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Каймановы острова
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
4 : 1
06.06.2026
Каймановы острова
Товарищеские матчи. Сборные
Каймановы острова
4 : 0
16.11.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Каймановы острова
1 : 2
13.11.2025
Британские Виргинские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Каймановы острова
0 : 1
07.06.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Бермудские острова
5 : 0
05.06.2025
Каймановы острова
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гондурас
2 : 0
11.06.2025
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Каймановы острова
1 : 0
08.06.2024
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Антигуа и Барбуда
1 : 1
05.06.2024
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Truman Bodden Sports Complex, George Town
Новости команд
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Каймановы острова
Антигуа и Барбуда
Самый длинноволосый футболист мира заработал два удаления для соперников
28 сентября
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2016.10.12 20:23
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Гибралтар – Каймановы острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
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Самый длинноволосый футболист мира заработал два удаления для соперников
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