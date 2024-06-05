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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Антигуа и Барбуда - Бермудские острова
Антигуа и Барбуда - Бермудские острова: обзор матча 05 июня 2024
Антигуа и Барбуда
05.06.2024, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бермудские острова
26'
R. Deterville
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антигуа и Барбуда - Бермудские острова
90'
+5'
Желтая карточка
J. Parker
(фол)
86'
84'
Замена
️️️️
R. Lee
Замена
️️️️
K. Kirby
84'
Замена
️️️️
K. Challenger
84'
Травма
Z. Drew
83'
68'
Замена
️️️️
J. Bean
Замена
️️️️
D. Harris
67'
Замена
️️️️
T. Tonge
67'
63'
Желтая карточка
Z. Lewis
(фол)
59'
Замена
️️️️
Z. Lewis
45'
+3'
Замена
️️️️
J. Parker
39'
Травма
J. Calvin
38'
ГОЛ! 1:0!
R. Deterville
Пас отдал
D. Bishop
26'
14'
Желтая карточка
L. Robinson
(фол)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антигуа и Барбуда
2
Zafique Drew
ЦЗ
3
Vashami Allen
ЦЗ
16
Cardel Roberts
ЦЗ
19
D'Andre Bishop
ЦЗ
11
Quinton Griffith
(К)
ЦП
9
Дион Перейра
ЦП
10
TJ Bramble
ЦП
15
Jalmaro Calvin
ЦП
5
Dan Bowry
ЦФ
7
Raheem Deterville
ЦФ
21
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Жак Пасси
Бермудские острова
1
Dale Eve
(К)
ВР
18
J’Nai Butterfield-Steede
ЦЗ
16
Dante Leverock
ЦЗ
17
Harry Twite
ЦЗ
18
Luke Robinson
ЦЗ
13
Keziah Martin
ЦП
11
D. Parfitt-Williams
ЦП
22
Remy Coddington
ЦП
5
Ne-Jai Tucker
ЦП
21
K. Crichlow
ЦФ
9
Kole Hall
ЦФ
Главный тренер
Майкл Финдли
Антигуа и Барбуда
1
Jayden Martin
ВР
18
Zaieem Scott
ВР
4
Kieran Richards
ЦЗ
14
Shavorn Philip
ЦЗ
8
Sean Tomlinson
ЦЗ
20
Kwame-ture Kirby
ЦП
8
Kendukar Challenger
ЦП
12
Dayonn Harris
ЦФ
22
Javorn Stevens
ЦФ
13
Tyrique Tonge
ЦФ
23
Joshua Parker
ЦФ
Бермудские острова
12
Detre Bell
ВР
23
Andrew Kempe
ВР
14
Daion Swan-Desilva
ЦЗ
10
Zeiko Lewis
ЦП
4
Roger Lee
ЦП
6
Riley Robinson
ЦП
9
Jai Bean
ЦФ
15
Knory Scott
ЦФ
4-4-3
2
16
19
3
11
10
15
9
Перейра
21
7
5
4-4-2
1
16
17
18
18
11
22
5
13
9
21
20
20
8
8
12
12
13
13
23
23
10
10
4
4
9
9
Остались в запасе
Антигуа и Барбуда
Бермудские острова
1
Jayden Martin
ВР
18
Zaieem Scott
ВР
4
Kieran Richards
ЦЗ
14
Shavorn Philip
ЦЗ
8
Sean Tomlinson
ЦЗ
22
Javorn Stevens
ЦФ
Главный тренер
Жак Пасси
12
Detre Bell
ВР
23
Andrew Kempe
ВР
14
Daion Swan-Desilva
ЦЗ
6
Riley Robinson
ЦП
15
Knory Scott
ЦФ
Главный тренер
Майкл Финдли
Остались в запасе
1
Jayden Martin
ВР
18
Zaieem Scott
ВР
4
Kieran Richards
ЦЗ
14
Shavorn Philip
ЦЗ
8
Sean Tomlinson
ЦЗ
22
Javorn Stevens
ЦФ
Остались в запасе
12
Detre Bell
ВР
23
Andrew Kempe
ВР
14
Daion Swan-Desilva
ЦЗ
6
Riley Robinson
ЦП
15
Knory Scott
ЦФ
Главный тренер
Жак Пасси
Главный тренер
Майкл Финдли
Статистика матча Антигуа и Барбуда - Бермудские острова
1
2
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
17
Офсайды
5
5
Количество передач
251
449
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
19
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гондурас
2 : 0
11.06.2025
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Каймановы острова
1 : 0
08.06.2024
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Антигуа и Барбуда
1 : 1
05.06.2024
Бермудские острова
Бермудские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
2 : 0
26.03.2026
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Бермудские острова
0 : 7
14.11.2025
Кюрасао
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Ямайка
4 : 0
15.10.2025
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
ABFA Technical Centre, Piggotts
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