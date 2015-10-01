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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Астерас
Шальке-04 - Астерас: обзор матча 01 октября 2015
Шальке-04
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
4 : 0
Завершен
Астерас
28'
Ф. Ди Санто
37'
Ф. Ди Санто
44'
Ф. Ди Санто (П)
84'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Астерас
ГОЛ! 4:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Л. Сане
84'
79'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Э. Тормена
Замена
М. Майер
️️️️
Л. Горецка
73'
70'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Д. Гоян
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Ф. Ди Санто
63'
59'
Замена
Т. Цоканис
️️️️
П. Мацца
46'
Желтая карточка
Д. Гоян
Замена
К. Айхан
️️️️
Й. Гайс
46'
44'
Желтая карточка
Э. Тормена
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Ди Санто
44'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Й. Гайс
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
С. Ритер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
27
Брайан Льюй
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
3
Эдерсон Тормена
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
9
Апостолос Янну
ЦФ
7
Пабло Мацца
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
6
Фернандо Аллосо
ЦЗ
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
19
Василь Шкуртай
ЦФ
4-3-1-2
1
Ферманн
23
Колашинац
32
Матип
5
Хеведес
27
Ритер
30
Гайс
23
Хейбьерг
27
Горецка
10
Сане
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
4-1-3-2
21
Теодоропулос
15
Санкаре
30
Гоян
18
Яннулис
27
Льюй
54
Амдани
3
Тормена
13
Зисопулос
17
Иглесиас
7
Мацца
9
Янну
30
Гайс
23
Айхан
23
Айхан
30
Гайс
27
Горецка
7
Майер
7
Майер
27
Горецка
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
3
Тормена
6
Курбелис
6
Курбелис
3
Тормена
30
Гоян
11
Фонтас
11
Фонтас
30
Гоян
7
Мацца
6
Цоканис
6
Цоканис
7
Мацца
Остались в запасе
Шальке-04
Астерас
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
6
Фернандо Аллосо
ЦЗ
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
19
Василь Шкуртай
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
6
Фернандо Аллосо
ЦЗ
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
19
Василь Шкуртай
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Статистика матча Шальке-04 - Астерас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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