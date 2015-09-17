Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Базель
Фиорентина - Базель: обзор матча 17 сентября 2015
Фиорентина
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 1 тур
1 : 2
Завершен
Базель
3'
Н. Калинич
71'
Б. Бьярнасон
79'
М. Эль-Ненни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Базель
87'
Замена
Д. Калла
️️️️
М. Янко
83'
Желтая карточка
М. Янко
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Эль-Ненни
Пас отдал
М. Дельгадо
72'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Ж. Бутьюс
71'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Л. Дзуффи
Замена
Н. Томович
️️️️
Д. Астори
68'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Фернандес
68'
Красная карточка
Гонсало
65'
57'
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Калинич
46'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
35'
34'
Желтая карточка
Т. Джака
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
33
Давиде Калла
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
4-4-2
55
Сепе
3
Алонсо
2
Гонсало
13
Астори
14
Ронкалья
47
Бадель
14
Фернандес
6
Валеро
16
Блащиковски
9
Калинич
72
Иличич
3-4-1-2
31
Вацлик
5
Ланг
3
Хег
17
Сухи
6
Эль-Ненни
7
Дзуффи
34
Джака
8
Бьярнасон
14
Бутьюс
21
Янко
7
Эмболо
14
Фернандес
21
Паскуаль
21
Паскуаль
14
Фернандес
13
Астори
4
Томович
4
Томович
13
Астори
9
Калинич
15
Бабакар
15
Бабакар
9
Калинич
21
Янко
33
Калла
33
Калла
21
Янко
14
Бутьюс
10
Дельгадо
10
Дельгадо
14
Бутьюс
Остались в запасе
Фиорентина
Базель
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
Главный тренер
Паулу Соуза
18
Джермано Вайлати
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фиорентина - Базель
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
Новости команд
Все
Фиорентина
Базель
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+