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Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Бенфика
Атлетико - Бенфика: обзор матча 30 сентября 2015
Атлетико
30.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
23'
А. Корреа
36'
Н. Гайтан
51'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бенфика
82'
Желтая карточка
Жардел
80'
Замена
Пицци
️️️️
Жонас
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Корреа
77'
73'
Замена
Л. Фейса
️️️️
А. Самарис
72'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Р. Хименес
Замена
Л. Вьетто
️️️️
А. Гризманн
71'
Замена
С. Ньигес
️️️️
О. Торрес
63'
Желтая карточка
О. Торрес
55'
51'
ГОЛ! 1:2!
Г. Гедеш
Пас отдал
Н. Гайтан
40'
Желтая карточка
А. Самарис
Желтая карточка
Д. Мартинес
40'
36'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гайтан
28'
Желтая карточка
Луизао
25'
Желтая карточка
Элизеу
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
21
Пицци
АП
94
Талиска
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
5
Тиагу
14
Габи
8
Торрес
10
Корреа
9
Мартинес
7
Гризманн
3-2-2-1-2
20
Сезар
34
Алмейда
33
Жардел
4
Луизао
27
Семеду
19
Элизеу
10
Гайтан
22
Самарис
11
Гедеш
9
Хименес
17
Жонас
8
Торрес
8
Ньигес
8
Ньигес
8
Торрес
10
Корреа
9
Торрес
9
Торрес
10
Корреа
7
Гризманн
10
Вьетто
10
Вьетто
7
Гризманн
22
Самарис
15
Фейса
15
Фейса
22
Самарис
17
Жонас
21
Пицци
21
Пицци
17
Жонас
9
Хименес
11
Митроглу
11
Митроглу
9
Хименес
Остались в запасе
Атлетико
Бенфика
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
94
Талиска
АП
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
94
Талиска
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Атлетико - Бенфика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Баскетбол
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