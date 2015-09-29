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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Валенсия
Лион - Валенсия: обзор матча 29 сентября 2015
Лион
29.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
42'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Валенсия
Желтая карточка
Д. Ферри
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Хауме
84'
Замена
Данило
️️️️
Э. Перес
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Ж. Морель
78'
Замена
К. Бове
️️️️
А. Ляказетт
74'
71'
Замена
Родриго
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
А. Калулу
67'
63'
Желтая карточка
Э. Перес
Желтая карточка
М. Гоналон
61'
59'
Замена
А. Сантос
️️️️
А. Абденнур
52'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
Д. Ферри
️️️️
С. Дардер
43'
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Фегули
Пас отдал
П. Пьятти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
15
Альдо Калулу
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
21
Морель
4
Бишевац
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
10
Дардер
8
Толиссо
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
15
Калулу
4-1-3-1-1
1
Хауме
2
Канселу
5
Абденнур
13
Мустафи
6
Орбан
8
Фегули
10
Парехо
33
Перес
18
Фуэго
10
Пьятти
21
Негредо
21
Морель
18
Геззаль
18
Геззаль
21
Морель
10
Дардер
4
Ферри
4
Ферри
10
Дардер
91
Ляказетт
12
Бове
12
Бове
91
Ляказетт
5
Абденнур
33
Сантос
33
Сантос
5
Абденнур
33
Перес
15
Данило
15
Данило
33
Перес
21
Негредо
19
Родриго
19
Родриго
21
Негредо
Остались в запасе
Лион
Валенсия
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
13
Йоель Родригес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лион - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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