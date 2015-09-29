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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Рома
БАТЭ - Рома: обзор матча 29 сентября 2015
БАТЭ
29.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
3 : 2
Завершен
Рома
8'
И. Стасевич
12'
Ф. Младенович
30'
Ф. Младенович
66'
Жервиньо
82'
В. Торосидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Рома
90'
+2
Замена
Э. Солери
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
К. Дубра
90'
+1
87'
Желтая карточка
К. Манолас
Замена
А. Володько
️️️️
Н. Николич
87'
Замена
А. Риос
️️️️
М. Володько
85'
82'
ГОЛ! 3:2!
В. Торосидис
Пас отдал
Л. Динь
Замена
А. Глеб
️️️️
М. Гордейчук
72'
66'
ГОЛ! 3:1!
Жервиньо
Пас отдал
Я. Фальке
46'
Желтая карточка
Д. Де Росси
46'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Х. Итурбе
39'
Замена
Я. Фальке
️️️️
В. Ванкер
ГОЛ! 3:0!
Ф. Младенович
Пас отдал
М. Володько
30'
Желтая карточка
Н. Милунович
27'
12'
Желтая карточка
Л. Динь
ГОЛ! 2:0!
Ф. Младенович
Пас отдал
Н. Николич
12'
ГОЛ! 1:0!
И. Стасевич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
14
Александр Карницкий
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
35
Александар Йевтич
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
4-5-1
32
Черник
37
Младенович
4
Дубра
19
Милунович
23
Поляков
14
Яблонский
7
Стасевич
62
Гордейчук
11
Володько
23
Николич
14
Сигневич
3-4-3
13
Щесны
24
Флоренци
44
Манолас
12
Динь
15
Пьянич
16
Де Росси
21
Ванкер
44
Наингголан
10
Салах
11
Итурбе
27
Жервиньо
23
Николич
8
Володько
8
Володько
23
Николич
11
Володько
17
Риос
17
Риос
11
Володько
62
Гордейчук
11
Глеб
11
Глеб
62
Гордейчук
11
Итурбе
35
Торосидис
35
Торосидис
11
Итурбе
21
Ванкер
44
Фальке
44
Фальке
21
Ванкер
24
Флоренци
92
Солери
92
Солери
24
Флоренци
Остались в запасе
БАТЭ
Рома
35
Александар Йевтич
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
14
Александр Карницкий
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
35
Александар Йевтич
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
14
Александр Карницкий
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча БАТЭ - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
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3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
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03.11.2026
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Удинезе
2 : 5
31.10.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
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4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Баскетбол
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