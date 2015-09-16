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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Бавария
Олимпиакос - Бавария: обзор матча 16 сентября 2015
Олимпиакос
16.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
52'
Т. Мюллер
89'
М. Гетце
90+2'
Т. Мюллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Бавария
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Мюллер
89'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
К. Коман
86'
Желтая карточка
Й. Киммих
Замена
Себа
️️️️
Ф. Пардо
82'
79'
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Видаль
76'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Алонсо
Замена
К. Фортунис
️️️️
Э. Камбьяссо
66'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Домингес
61'
59'
Замена
К. Коман
️️️️
Р. Левандовски
52'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Видаль
45'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
25'
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
23'
Желтая карточка
П. Касами
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
7
Константинос Фортунис
АП
27
Эрнани
ЦФ
92
Себа
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-4-2
13
Роберто
26
Масуаку
3
Да Кошта
22
Сиовас
3
Эльабделлауи
91
Камбьяссо
30
Салино
10
Домингес
23
Касами
27
Пардо
12
Идейе
4-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
5
Алаба
24
Бернат
3
Алонсо
6
Алькантара
23
Видаль
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
91
Камбьяссо
7
Фортунис
7
Фортунис
91
Камбьяссо
10
Домингес
27
Эрнани
27
Эрнани
10
Домингес
27
Пардо
92
Себа
92
Себа
27
Пардо
3
Алонсо
6
Киммих
6
Киммих
3
Алонсо
23
Видаль
27
Гетце
27
Гетце
23
Видаль
9
Левандовски
21
Коман
21
Коман
9
Левандовски
Остались в запасе
Олимпиакос
Бавария
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Олимпиакос - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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