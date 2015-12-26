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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Рединг
Вулверхэмптон - Рединг: обзор матча 26 декабря 2015
Вулверхэмптон
26.12.2015, суббота, 20:15
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
18'
Д. Хенри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Рединг
Замена
Г. Холт
️️️️
Б. Афобе
90'
76'
Замена
О. Са
️️️️
С. Куинн
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Хенри
75'
Желтая карточка
Д. Йорфа
63'
62'
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
Г. МакКлири
62'
Замена
О. Джон
️️️️
М. Выдра
Желтая карточка
Д. Эдвардс
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хенри
Пас отдал
Д. Грэм
18'
17'
Желтая карточка
Г. МакКлири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кул
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
41
Роуэн Либурд
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Икеме
2
Доэрти
23
Батт
6
Эбанкс-Лэнделл
2
Йорфа
15
Коди
16
Эдвардс
17
Хенри
29
МакДональд
10
Грэм
23
Афобе
3-3-4
31
Бонд
2
Гантер
5
МакШейн
6
Гектор
19
Уильямс
10
Норвуд
23
Куинн
12
МакКлири
11
Выдра
9
Блекмэн
4
Робсон-Кану
17
Хенри
14
Бирн
14
Бирн
17
Хенри
23
Афобе
27
Холт
27
Холт
23
Афобе
12
МакКлири
3
Тэйлор
3
Тэйлор
12
МакКлири
11
Выдра
15
Джон
15
Джон
11
Выдра
23
Куинн
70
Са
70
Са
23
Куинн
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Рединг
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
41
Роуэн Либурд
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Мартин Кул
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Остались в запасе
41
Роуэн Либурд
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Мартин Кул
Статистика матча Вулверхэмптон - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Мулинекс
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