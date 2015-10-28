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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Сент-Труйден
Зюлте-Варегем - Сент-Труйден: обзор матча 28 октября 2015
Зюлте-Варегем
28.10.2015, среда, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зюлте-Варегем - Сент-Труйден
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Сент-Труйден
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
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