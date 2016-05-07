Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Бавария
Ингольштадт - Бавария: обзор матча 07 мая 2016
Ингольштадт
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
42'
М. Хартманн (П)
15'
Р. Левандовски (П)
32'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Бавария
89'
Замена
С. Роде
️️️️
Т. Алькантара
Желтая карточка
М. Леки
89'
Желтая карточка
Ш. Лекс
83'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
Д. Лескано
82'
80'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Хартманн
77'
75'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Замена
А. Моралес
️️️️
А. Коэн
63'
57'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Рибери
46'
Желтая карточка
М. Бенатиа
45'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Хартманн
42'
32'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Х. Алонсо
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-3-2-1
28
Озкан
34
Матип
29
Зуттнер
21
Хюбнер
21
Да Коста
36
Коэн
13
Гросс
8
Рожер
9
Хартманн
7
Леки
37
Лескано
2-2-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
3
Алонсо
7
Рибери
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
36
Коэн
27
Моралес
27
Моралес
36
Коэн
37
Лескано
14
Лекс
14
Лекс
37
Лескано
9
Хартманн
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
9
Хартманн
7
Рибери
13
Рафинья
13
Рафинья
7
Рибери
3
Алонсо
4
Бенатиа
4
Бенатиа
3
Алонсо
6
Алькантара
17
Роде
17
Роде
6
Алькантара
Остались в запасе
Ингольштадт
Бавария
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
27
Марио Гетце
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
27
Марио Гетце
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ингольштадт - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Ингольштадт
Бавария
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
14 ноября
5
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
14 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+