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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 19 марта 2016
Кельн
19.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
Замена
Ф. Младенович
️️️️
М. Леманн
85'
78'
Замена
Ф. Лам
️️️️
С. Роде
72'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Коста
Замена
Ю. Осако
️️️️
Я. Герхардт
62'
54'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Алонсо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хорн
5
Марох
4
Соренсен
3
Хайнц
14
Хектор
3
Маврай
31
Риссе
31
Герхардт
33
Леманн
32
Биттенкурт
27
Модест
3-1-3-2-1
1
Нойер
5
Алаба
13
Рафинья
24
Бернат
6
Киммих
6
Алькантара
3
Алонсо
17
Роде
11
Коста
21
Коман
9
Левандовски
33
Леманн
37
Младенович
37
Младенович
33
Леманн
31
Герхардт
10
Осако
10
Осако
31
Герхардт
17
Роде
21
Лам
21
Лам
17
Роде
11
Коста
7
Рибери
7
Рибери
11
Коста
3
Алонсо
23
Видаль
23
Видаль
3
Алонсо
Остались в запасе
Кельн
Бавария
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кельн - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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