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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 16 октября 2015
Майнц
16.10.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
18'
М. Ройс
82'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
89'
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
Замена
С. Сердар
️️️️
Д. Латца
85'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Й. Муто
83'
83'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Кагава
82'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
П. Обамеянг
79'
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Ройс
Замена
Ф. Клеман
️️️️
Х. Самперио
70'
Желтая карточка
Д. Бросински
68'
Желтая карточка
Х. Самперио
59'
47'
Пенальти не реализован!
М. Ройс
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
П. Обамеянг
10'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
19
Бенгтссон
26
Бунгерт
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
29
Самперио
46
Латца
10
Малли
8
де Бласис
11
Муто
4-1-2-2-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
28
Гинтер
33
Пак Чжу-Ху
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
46
Латца
8
Сердар
8
Сердар
46
Латца
29
Самперио
47
Клеман
47
Клеман
29
Самперио
11
Муто
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Муто
18
Ройс
5
Бендер
5
Бендер
18
Ройс
10
Кагава
8
Кастро
8
Кастро
10
Кагава
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Мева Арена
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