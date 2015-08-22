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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 22 августа 2015
Кельн
22.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
30'
Й. Хектор
83'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
88'
Желтая карточка
Т. Клозе
83'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
81'
Замена
М. Арнольд
️️️️
М. Крузе
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Цоллер
81'
Желтая карточка
К. Фогт
78'
74'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
М. Леманн
72'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Биттенкурт
68'
66'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Хант
ГОЛ! 1:0!
Й. Хектор
Пас отдал
А. Модест
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
10
Казуке Нагасава
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хорн
4
Соренсен
3
Хайнц
16
Ольковски
14
Хектор
7
Фогт
33
Леманн
31
Риссе
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
4-1-1-2-2
1
Кастелс
27
Налдо
5
Клозе
20
Виейринья
13
Родригес
14
Густаво
14
Хант
11
Де Брюйне
14
Перишич
12
Дост
10
Крузе
32
Биттенкурт
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Биттенкурт
6
Цоллер
18
Йойич
18
Йойич
6
Цоллер
14
Хант
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Хант
10
Крузе
27
Арнольд
27
Арнольд
10
Крузе
14
Перишич
32
Бендтнер
32
Бендтнер
14
Перишич
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн Энерги
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