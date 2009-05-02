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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Таврия
Карпаты - Таврия: обзор матча 02 мая 2009
Карпаты
02.05.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 26 тур
0 : 1
Завершен
Таврия
75'
И. Галюза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Таврия
+2
Замена
️️️️
Л. Идахор
ГОЛ! 0:1!
И. Галюза
Замена
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
П. Хайдучек
Замена
️️️️
А. Гурули
Желтая карточка
В. Кобин
Желтая карточка
Ж. Любенович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Карпаты
1
Всеволод Романенко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
3-2-4-1
1
Романенко
14
Кобин
18
Кополовец
4
Тубич
35
Ощипко
15
Петривский
9
Кожанов
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Гурули
79
Кузнецов
4-3-2
1
Старцев
6
Джуричич
7
Хайдучек
20
Монахов
5
Маркович
84
Голайдо
22
Любенович
2
Галюза
11
Идахор
39
Ковпак
Остались в запасе
Карпаты
Таврия
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Карпаты - Таврия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Украина
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