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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Кривбасс
Таврия - Кривбасс: обзор матча 11 апреля 2009
Таврия
11.04.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 23 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
32'
С. Мотуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Кривбасс
Замена
️️️️
П. Хайдучек
Желтая карточка
А. Максимов
ГОЛ! 0:1!
С. Мотуз
0'
Замена
️️️️
С. Мотуз
0'
Замена
️️️️
О. Шелаев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
0
Александр Грановский
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
0
Анатолий Опря
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
4-3-2
1
Старцев
80
Корнев
7
Хайдучек
20
Монахов
6
Джуричич
84
Голайдо
2
Галюза
22
Любенович
39
Ковпак
11
Идахор
4-1-3-1-1
23
Хиди
12
Андриенко
0
Грановский
8
Булку
81
Карпенко
5
Шелаев
0
Опря
25
Максимов
35
Грицай
17
Бюлюкбаши
59
Мотуз
Остались в запасе
Таврия
Кривбасс
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Таврия - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
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