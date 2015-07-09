Чили - Аргентина

Чилийцы заслужили!)
|10 тур
|17 октября, среда
|04:05
|Чили
|1:2
|Аргентина
|1 тур
|8 октября, суббота
|05:10
|Аргентина
|4:1
|Чили
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чили
|3
|2
|1
|0
|10:3
|+7
|7
|2.
|Боливия
|3
|1
|1
|1
|3:7
|-4
|4
|3.
|Эквадор
|3
|1
|0
|2
|4:6
|-2
|3
|4.
|Мексика
|3
|0
|2
|1
|4:5
|-1
|2
Чилийцы заслужили!)
эх..
Заслуженно...Чили-Пасторе,Месси 4-1 по пенальти
[q][/q]Ну теперь когда спросят Месси, то тот скажет, что Марадона то тоже не выигрывал Кубок Америки, а у меня еще все впереди)
да нормал они играли весь матч атаковали мячь держали,а аргентина только отбивалась атака у аргентины нулевая сегодня была месси еще пешком ходил весь матч и видно не было..
Проклятые чилийцы( Не наиграли они на победу! Весь турнир их за уши тянули, а в финале они играли грубо и где то грязно и только по счастливому случаю никто из них не удалился. Так играть нельзя, Чили!
чи-чи-чи!!! ле-ле-ле!!!
Не радуйся! Если бы не судейство, то Чили бы и в финале не было)
такое может написать только человек, который весь чемп текстовые трансляции смотрел )))
Ты ошибаешся! Я смотрел все матчи с участием финалистов)
[q][/q]Гонсало Игуаин вот это бревно как так можно было пробить зато я посмеялся
Жаль, что в сборной Аргентине есть такой игрок как Гонсало Игуаин( Однозначно это худший игрок 2015 года! Проиграл все что можно с Наполи и смазал быть может решающий пенальти..Теперь его ждет забвение в сборной, как это было с Тевесом)