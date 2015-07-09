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Главный судья:
Вильмар Рольдан (Амальфи)
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Чили - Аргентина

04.07.2015, Суббота, 23:00 мск Сантьяго, стадион Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос Кубок Америки, Финал Чили - Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
17 октября, среда 04:05 Чили 1:2 Аргентина
1 тур
8 октября, суббота 05:10 Аргентина 4:1 Чили
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чили 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. Боливия 3 1 1 1 3:7 -4 4
3. Эквадор 3 1 0 2 4:6 -2 3
4. Мексика 3 0 2 1 4:5 -1 2
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    Рейтинг: +15

    Bahta 6 июля 2015, 17:32

    Чилийцы заслужили!)

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    Рейтинг: +593

    112910415 5 июля 2015, 20:49

    эх..

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    Рейтинг: +225

    dovakin 5 июля 2015, 02:48

    Чили с победой!! Особенно рад за чилийских красавиц!

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    Рейтинг: +34

    7upSativa > dovakin 5 июля 2015, 18:49

    ну как есть девочки у них огонь бро))))

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    Рейтинг: +71

    NeyMesSuares_95 5 июля 2015, 01:58

    Заслуженно...Чили-Пасторе,Месси 4-1 по пенальти

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    Рейтинг: +921

    alessios1990 5 июля 2015, 01:53

    [q][/q]Ну теперь когда спросят Месси, то тот скажет, что Марадона то тоже не выигрывал Кубок Америки, а у меня еще все впереди)

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    Рейтинг: +57

    abrek123 5 июля 2015, 01:53

    да нормал они играли весь матч атаковали мячь держали,а аргентина только отбивалась атака у аргентины нулевая сегодня была месси еще пешком ходил весь матч и видно не было..

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    Рейтинг: +18

    RoArt 5 июля 2015, 01:51

    Дайте что-нибудь месси, жалко его..

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    Рейтинг: +34

    Мастер Спорта > RoArt 5 июля 2015, 01:52

    фисташек ))

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    Рейтинг: +921

    alessios1990 5 июля 2015, 01:50

    Проклятые чилийцы( Не наиграли они на победу! Весь турнир их за уши тянули, а в финале они играли грубо и где то грязно и только по счастливому случаю никто из них не удалился. Так играть нельзя, Чили!

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    Рейтинг: +34

    Мастер Спорта > alessios1990 5 июля 2015, 01:53

    чи-чи-чи!!! ле-ле-ле!!!

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    Рейтинг: +921

    alessios1990 > Мастер Спорта 5 июля 2015, 01:53

    Не радуйся! Если бы не судейство, то Чили бы и в финале не было)

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    Рейтинг: +34

    Мастер Спорта > alessios1990 5 июля 2015, 01:55

    такое может написать только человек, который весь чемп текстовые трансляции смотрел )))

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    Рейтинг: +921

    alessios1990 > Мастер Спорта 5 июля 2015, 02:01

    Ты ошибаешся! Я смотрел все матчи с участием финалистов)

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    Рейтинг: +77

    darkhan1968 5 июля 2015, 01:50

    [q][/q]Гонсало Игуаин вот это бревно как так можно было пробить зато я посмеялся

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    Рейтинг: +921

    alessios1990 5 июля 2015, 01:49

    Жаль, что в сборной Аргентине есть такой игрок как Гонсало Игуаин( Однозначно это худший игрок 2015 года! Проиграл все что можно с Наполи и смазал быть может решающий пенальти..Теперь его ждет забвение в сборной, как это было с Тевесом)

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