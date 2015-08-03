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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Ростов - Краснодар

02.08.2015, Воскресенье, 20:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 3 тур Ростов - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 13:30 Краснодар 2:1 Ростов
4 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:2 Краснодар
Россия. Кубок (2013/2014)
Финал
8 мая, четверг 18:30 Краснодар 0:0
(5:6)п		 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:30 Краснодар 0:2 Ростов
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2013

12 октября, суббота 15:00 Ростов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 18:30 Ростов 2:3 Краснодар
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Краснодар 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
16 апреля, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
33 тур
5 марта, понедельник 18:30 Краснодар 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +26

    GINSTOP 2 августа 2015, 22:12

    Бердыев еще на воротит делов

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    Рейтинг: +26

    GINSTOP 2 августа 2015, 21:58

    Мда жадь 0-0

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    Рейтинг: +16

    NK-creative 2 августа 2015, 21:52

    Ну вот и все!

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    Рейтинг: +16

    NK-creative 2 августа 2015, 21:51

    Столько моментов и 0-0 ((

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    Рейтинг: +21

    siberon 2 августа 2015, 21:46

    Краснодар уж больно долго раскачивается. В лиге европы так играть опасно, если они туда метят вообще.

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    Рейтинг: +50

    valeh172 2 августа 2015, 21:37

    Про Ростовский бетон слыхали

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    Рейтинг: +26

    GINSTOP 2 августа 2015, 21:29

    Тяжелый матч

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    Рейтинг: +7

    Goll-Futboll 2 августа 2015, 21:25

    Краснодар волевая победа будет!!!

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    Рейтинг: +15

    Alex 79 2 августа 2015, 20:52

    Лучше не уверенная победа Ростова)))

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    Рейтинг: +9

    le1x 2 августа 2015, 19:57

    Краснодар!!!!! ВПЕРЕД! Уверенная победа быков)

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