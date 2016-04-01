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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бордо
Монако - Бордо: обзор матча 01 апреля 2016
Монако
01.04.2016, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
45'
Т. Туре
57'
А. Унас
90'
Ф. Жилберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бордо
Желтая карточка
В. Лав
90'
90'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Жилберт
89'
Желтая карточка
С. Ямбере
86'
Замена
Жуссие
️️️️
Т. Туре
75'
Замена
Д. Ролан
️️️️
А. Унас
70'
Замена
И. Телин
️️️️
Э. Кривелли
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Ф. Бахлули
65'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Т. Бакайоко
58'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
У. Эчиеджиле
57'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Унас
Пас отдал
Т. Туре
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Фарес Бахлули
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ульриш Раме
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Жуссие
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Субашич
12
Эчиеджиле
6
Карвалью
24
Раджи
8
Бакайоко
6
Фабиньо
28
Тулалан
18
Лемар
20
Силва
10
Бахлули
19
Вагнер Лав
3-2-2-1-2
40
Приор
29
Пундж
4
Ямбере
23
Пабло
24
Жилберт
26
Контенто
71
Бийого Поко
18
Плашил
96
Унас
27
Кривелли
14
Туре
12
Эчиеджиле
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Эчиеджиле
8
Бакайоко
9
Каррийо
9
Каррийо
8
Бакайоко
10
Бахлули
10
Мбаппе
10
Мбаппе
10
Бахлули
14
Туре
20
Жуссие
20
Жуссие
14
Туре
27
Кривелли
92
Телин
92
Телин
27
Кривелли
96
Унас
4
Ролан
4
Ролан
96
Унас
Остались в запасе
Монако
Бордо
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Поль Бернардони
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ульриш Раме
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Ульриш Раме
Статистика матча Монако - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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