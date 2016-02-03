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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 03 февраля 2016
Лион
03.02.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
42'
А. Ляказетт
87'
А. Ляказетт
90'
А. Калулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
127'
Желтая карточка
К. Шантом
ГОЛ! 3:0!
А. Калулу
Пас отдал
К. Жалле
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
87'
Замена
А. Калулу
️️️️
М. Корне
82'
Желтая карточка
Д. Ферри
81'
80'
Замена
Т. Туре
️️️️
М. Дебюши
76'
Желтая карточка
Д. Ролан
76'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Замена
Д. Ферри
️️️️
К. Гренье
75'
67'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Я. Плашил
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Вальбуэна
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Толиссо
42'
Желтая карточка
А. Ляказетт
40'
7'
Желтая карточка
В. Вада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Закария Лабиди
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Янга-Мбива
21
Морель
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
8
Толиссо
19
Гренье
70
Корне
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
4-3-1-2
13
Бернардони
26
Дебюши
24
Жилберт
4
Ямбере
26
Контенто
23
Вада
8
Шантом
18
Плашил
96
Унас
14
Диабате
4
Ролан
28
Вальбуэна
18
Геззаль
18
Геззаль
28
Вальбуэна
19
Гренье
4
Ферри
4
Ферри
19
Гренье
70
Корне
15
Калулу
15
Калулу
70
Корне
26
Дебюши
14
Туре
14
Туре
26
Дебюши
18
Плашил
27
Кривелли
27
Кривелли
18
Плашил
Остались в запасе
Лион
Бордо
18
Закария Лабиди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
18
Закария Лабиди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Лион - Бордо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
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