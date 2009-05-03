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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Наполи
Сиена - Наполи: обзор матча 03 мая 2009
Сиена
03.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
11'
Х. Харджа
25'
М. Маккароне
80'
Ж. Инасио Пиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Наполи
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
Г. Брандау
️️️️
К. Суньига
ГОЛ! 2:1!
Ж. Инасио Пиа
Замена
Э. Манитта
️️️️
Д. Курчи
Замена
С. Ароника
️️️️
Ф. Сантакроче
Замена
Х. Датоло
️️️️
Д. Маннини
Замена
А. Геззаль
️️️️
М. Маккароне
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Салайета
ГОЛ! 2:0!
М. Маккароне
ГОЛ! 1:0!
Х. Харджа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
4
Франческо Монтервино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
32
Николас Амодио
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
4
Марио Фрик
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Наполи
70
Лука Буччи
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
3-5-2
23
Курчи
36
Дель Гроссо
0
Фиканья
90
Портанова
18
Суньига
13
Харджа
8
Вергассола
10
Коппола
14
Галлоппа
7
Маккароне
16
Калайо
3-5-2
1
Наварро
27
Сантакроче
15
Контини
28
Каннаваро
32
Амодио
4
Монтервино
26
Блази
17
Гамшик
70
Маннини
0
Пиа
17
Салайета
23
Курчи
12
Манитта
12
Манитта
23
Курчи
18
Суньига
28
Брандау
28
Брандау
18
Суньига
7
Маккароне
5
Геззаль
5
Геззаль
7
Маккароне
27
Сантакроче
6
Ароника
6
Ароника
27
Сантакроче
70
Маннини
23
Датоло
23
Датоло
70
Маннини
17
Салайета
19
Денис
19
Денис
17
Салайета
Остались в запасе
Сиена
Наполи
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
4
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
70
Лука Буччи
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
4
Марио Фрик
ЦФ
Остались в запасе
70
Лука Буччи
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сиена - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Айрольди
(Молфетта)
Стадион:
Артемио Франки
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