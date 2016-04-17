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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 17 апреля 2016
Лестер
17.04.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
18'
Д. Варди
90+5'
Л. Ульоа (П)
84'
Э. Кэрролл (П)
86'
А. Крессуэлл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Хэм
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Ульоа
90'
+5
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Крессуэлл
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кэрролл
Замена
Д. Амарти
️️️️
Р. Марез
78'
Желтая карточка
У. Морган
77'
72'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
В. Мозес
63'
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Нобл
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
59'
Вторая желтая
Д. Варди
57'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Олбрайтон
54'
46'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
П. Мба Обьянг
42'
Желтая карточка
Д. Пайет
40'
Желтая карточка
М. Нобл
30'
Желтая карточка
У. Рид
Желтая карточка
Д. Варди
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Н. Канте
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
(К)
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
3-1-3-1-2
13
Адриан
23
Рид
21
Огбонна
3
Крессуэлл
8
Куяте
11
Мозес
16
Нобл
14
Мба Обьянг
10
Пайет
18
Антонио
10
Эменике
26
Марез
12
Амарти
12
Амарти
26
Марез
11
Олбрайтон
27
Шлупп
27
Шлупп
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
16
Нобл
22
Ланзини
22
Ланзини
16
Нобл
11
Мозес
13
Валенсия
13
Валенсия
11
Мозес
14
Мба Обьянг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Мба Обьянг
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
10
Демарай Грей
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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