Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 02 апреля 2016
Сандерленд
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
90'
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
В. Хазри
82'
81'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Х. Саломон Рондон
78'
Замена
Д. Леко
️️️️
С. Бераино
71'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Гарднер
48'
Желтая карточка
К. Гарднер
Желтая карточка
Ю. Кабуль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
30
Сандро
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-3-1-3
1
Манноне
2
Йедлин
5
Коне
4
Кабуль
15
ван Анхолт
6
М'Вила
27
Кирхгофф
6
Каттермол
9
Дефо
10
Хазри
16
Борини
4-4-2
12
Фостер
17
Честер
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
8
Гарднер
22
Якоб
30
Сандро
24
Флетчер
38
Бераино
23
Рондон
10
Хазри
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Хазри
8
Гарднер
16
МакКлин
16
МакКлин
8
Гарднер
23
Рондон
28
Аничебе
28
Аничебе
23
Рондон
38
Бераино
17
Леко
17
Леко
38
Бераино
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Вест Бромвич
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+