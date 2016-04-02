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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Уотфорд
Арсенал - Уотфорд: обзор матча 02 апреля 2016
Арсенал
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 0
Завершен
Уотфорд
5'
А. Санчес
38'
А. Ивоби
48'
Э. Бельерин
90'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уотфорд
ГОЛ! 4:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
90'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
84'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Санчес
79'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Ивоби
74'
69'
Замена
А. Гедиура
️️️️
А. Абди
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
69'
61'
Желтая карточка
А. Ньом
ГОЛ! 3:0!
Э. Бельерин
48'
45'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
О. Игало
41'
Замена
И. Анья
️️️️
Э. Капу
ГОЛ! 2:0!
А. Ивоби
Пас отдал
А. Санчес
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Оспина
18
Монреаль
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
10
Озил
18
Уэлбек
4
Санчес
3-3-2-2
1
Гомес
15
Аке
20
Кэткарт
4
Предль
12
Ньом
6
Капу
4
Суарес
26
Уотсон
22
Абди
9
Игало
14
Дини
17
Ивоби
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Ивоби
4
Санчес
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
4
Санчес
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
22
Абди
6
Гедиура
6
Гедиура
22
Абди
6
Капу
21
Анья
21
Анья
6
Капу
9
Игало
39
Амрабат
39
Амрабат
9
Игало
Остались в запасе
Арсенал
Уотфорд
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Арсенал - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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