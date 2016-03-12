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Сток Сити - Саутгемптон
Сток Сити - Саутгемптон: обзор матча 12 марта 2016
Сток Сити
12.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
52'
М. Арнаутович
11'
Г. Пелле
30'
Г. Пелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Э. Питерс
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
С. Мане
80'
Замена
М. Йошида
️️️️
М. Таргетт
Замена
П. Крауч
️️️️
Г. Уилэн
78'
75'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Тадич
69'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Й. Класи
Желтая карточка
Э. Питерс
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
И. Афеллай
52'
47'
Желтая карточка
Й. Класи
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Шакири
31'
30'
ГОЛ! 0:2!
Г. Пелле
Пас отдал
Д. Тадич
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пелле
Пас отдал
С. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
5
Кэмерон
2
Вольшайд
12
Уилэн
16
Имбула
10
Шакири
92
Диуф
17
Афеллай
7
Арнаутович
4-3-1-2
17
Форстер
23
Таргетт
15
Мартина
4
ван Дейк
5
Бертранд
8
Класи
10
Дэвис
21
Ромеу
10
Тадич
9
Пелле
7
Лонг
33
Питерс
19
Уолтерс
19
Уолтерс
33
Питерс
12
Уилэн
15
Крауч
15
Крауч
12
Уилэн
10
Шакири
9
Кркич
9
Кркич
10
Шакири
23
Таргетт
4
Йошида
4
Йошида
23
Таргетт
8
Класи
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
8
Класи
10
Тадич
10
Мане
10
Мане
10
Тадич
Остались в запасе
Сток Сити
Саутгемптон
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Сток Сити - Саутгемптон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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