Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 05 марта 2016
Тоттенхэм
05.03.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
60'
Т. Алдервейрелд
62'
Г. Кейн
39'
А. Рэмзи
76'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
90'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
М. Озил
85'
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Дембеле
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
78'
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Санчес
Пас отдал
Э. Бельерин
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
Э. Дайер
73'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Э. Ламела
67'
66'
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
62'
ГОЛ! 1:1!
Т. Алдервейрелд
60'
55'
Вторая желтая
Ф. Коклен
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Э. Бельерин
30'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Желтая карточка
Э. Ламела
28'
26'
Желтая карточка
Э. Бельерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Виммер
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Роуз
2
Уокер
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
4
Мертезакер
3
Паулиста
3
Гиббс
13
Коклен
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
10
Озил
18
Уэлбек
4
Санчес
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
9
Ламела
8
Мэйсон
8
Мэйсон
9
Ламела
8
Дембеле
7
Сон
7
Сон
8
Дембеле
18
Уэлбек
20
Фламини
20
Фламини
18
Уэлбек
10
Озил
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
10
Озил
6
Эль-Ненни
9
Жиру
9
Жиру
6
Эль-Ненни
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Арсенал
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+