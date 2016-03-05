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АПЛ 2026/2027
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 05 марта 2016
Челси
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
40'
Б. Траоре
85'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
90'
Замена
С. Айрленд
️️️️
М. Арнаутович
86'
Замена
Хоселу
️️️️
М. Диуф
85'
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Матич
82'
75'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Г. Уилэн
73'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
Л. Реми
️️️️
Б. Траоре
68'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Э. Азар
63'
53'
Желтая карточка
Э. Питерс
Желтая карточка
Оскар
45'
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
Пас отдал
Н. Матич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
12
Пато
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
21
Баба
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
18
Матич
8
Оскар
12
Оби Микел
10
Азар
10
Виллиан
11
Траоре
4-2-1-3
1
Батлэнд
2
Вольшайд
5
Кэмерон
5
Муниеса
33
Питерс
16
Имбула
12
Уилэн
10
Шакири
7
Арнаутович
17
Афеллай
92
Диуф
10
Азар
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Азар
18
Матич
4
Фабрегас
4
Фабрегас
18
Матич
11
Траоре
14
Реми
14
Реми
11
Траоре
7
Арнаутович
7
Айрленд
7
Айрленд
7
Арнаутович
92
Диуф
13
Хоселу
13
Хоселу
92
Диуф
12
Уилэн
9
Кркич
9
Кркич
12
Уилэн
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
23
Дионатан
ЦЗ
1
Якоб Хаугор
ВР
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
1
Якоб Хаугор
ВР
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Челси - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 22:20)
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