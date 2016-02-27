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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Вест Бромвич - Кристал Пэлас: обзор матча 27 февраля 2016
Вест Бромвич
27.02.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
12'
К. Гарднер
20'
К. Доусон
31'
С. Бераино
49'
К. Уикхэм
80'
К. Уикхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Замена
Сандро
️️️️
Х. Саломон Рондон
87'
81'
Замена
М. Йединак
️️️️
Д. Ледли
80'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Й. Кабай
80'
ГОЛ! 3:2!
К. Уикхэм
Желтая карточка
Д. Честер
79'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
С. Сессеньон
75'
64'
Желтая карточка
Й. Кабай
49'
ГОЛ! 3:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
Д. Делэйни
45'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Д. Честер
️️️️
К. Брант
44'
ГОЛ! 3:0!
С. Бераино
Пас отдал
С. Сессеньон
31'
25'
Желтая карточка
Э. Адебайор
ГОЛ! 2:0!
К. Доусон
Пас отдал
К. Гарднер
20'
Желтая карточка
К. Доусон
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Гарднер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-5-2
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
15
Доусон
24
Флетчер
8
Гарднер
22
Якоб
11
Брант
29
Сессеньон
23
Рондон
38
Бераино
4-3-1-2
13
Хеннесси
25
Уорд
17
Делэйни
24
Данн
16
Келли
16
Ледли
77
Матч
29
Кабай
10
Заа
13
Уикхэм
25
Адебайор
11
Брант
17
Честер
17
Честер
11
Брант
23
Рондон
30
Сандро
30
Сандро
23
Рондон
29
Сессеньон
16
МакКлин
16
МакКлин
29
Сессеньон
25
Адебайор
11
Боласи
11
Боласи
25
Адебайор
16
Ледли
15
Йединак
15
Йединак
16
Ледли
29
Кабай
34
Гэйл
34
Гэйл
29
Кабай
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
13
Боаз Майхилл
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Бромвич - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
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