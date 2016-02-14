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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 14 февраля 2016
Арсенал
14.02.2016, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
70'
Т. Уолкотт
90+5'
Д. Уэлбек
45'
Д. Варди (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лестер
Желтая карточка
Д. Уэлбек
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Озил
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
М. Василевски
83'
Замена
Э. Кинг
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
83'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
О. Жиру
70'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ф. Коклен
61'
61'
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Оказаки
58'
Замена
М. Василевски
️️️️
Р. Марез
57'
Желтая карточка
Н. Канте
54'
Вторая желтая
Д. Симпсон
52'
Желтая карточка
К. Фукс
49'
Желтая карточка
Д. Симпсон
Замена
К. Чамберс
️️️️
Л. Косиельни
46'
Желтая карточка
А. Рэмзи
45'
+2
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Варди
Желтая карточка
Л. Косиельни
44'
Желтая карточка
Ф. Коклен
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
6
Косиельни
12
Чамберс
12
Чамберс
6
Косиельни
13
Коклен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
18
Уэлбек
18
Уэлбек
21
Окслэд-Чемберлен
30
Оказаки
10
Грей
10
Грей
30
Оказаки
26
Марез
27
Василевски
27
Василевски
26
Марез
11
Олбрайтон
10
Кинг
10
Кинг
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
1
Давид Оспина
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Арсенал - Лестер
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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