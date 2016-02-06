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Суонси - Кристал Пэлас
Суонси - Кристал Пэлас: обзор матча 06 февраля 2016
Суонси
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
13'
Г. Сигурдссон
47'
С. Данн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Кристал Пэлас
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Палоски
88'
Замена
К. Ноутон
️️️️
А. Ранхель
87'
86'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Э. Адебайор
Желтая карточка
Ф. Фернандес
75'
72'
Замена
Х. Боатенг
️️️️
Й. Кабай
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
61'
56'
Желтая карточка
М. Йединак
54'
Желтая карточка
Д. Делэйни
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Данн
Пас отдал
Д. Делэйни
45'
Замена
М. Шамах
️️️️
Л. Чхун-Ен
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Уилльямс
7
Бриттон
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
9
Палоски
4-4-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
72
Ли Чхун-Ен
29
Кабай
77
Матч
15
Йединак
10
Заа
25
Адебайор
22
Ранхель
26
Ноутон
26
Ноутон
22
Ранхель
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
9
Палоски
18
Гомис
18
Гомис
9
Палоски
29
Кабай
38
Боатенг
38
Боатенг
29
Кабай
25
Адебайор
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Адебайор
72
Ли Чхун-Ен
27
Шамах
27
Шамах
72
Ли Чхун-Ен
Остались в запасе
Суонси
Кристал Пэлас
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Суонси - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Либерти
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