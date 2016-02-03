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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Челси
Уотфорд - Челси: обзор матча 03 февраля 2016
Уотфорд
03.02.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Челси
Замена
М. Суарес
️️️️
Э. Капу
87'
73'
Замена
Э. Азар
️️️️
Н. Матич
Замена
А. Ньом
️️️️
Х. Карлос Паредес
68'
Замена
А. Абди
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
64'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Х. Карлос Паредес
45'
+2
Желтая карточка
С. Предль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-1-3-2
1
Гомес
25
Холебас
20
Кэткарт
4
Предль
44
Паредес
6
Капу
14
Хурадо
26
Уотсон
85
Бехрами
9
Игало
14
Дини
4-1-3-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Зума
26
Терри
20
Иванович
18
Матич
12
Оби Микел
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
6
Капу
4
Суарес
4
Суарес
6
Капу
44
Паредес
12
Ньом
12
Ньом
44
Паредес
14
Хурадо
22
Абди
22
Абди
14
Хурадо
18
Матич
10
Азар
10
Азар
18
Матич
Остались в запасе
Уотфорд
Челси
25
Костел Пантилимон
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Уотфорд - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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