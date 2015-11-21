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Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Уотфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 ноября 2015
Уотфорд
21.11.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
86'
Т. Дини (П)
11'
М. Депай
90'
Т. Дини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Юнайтед
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Дини
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Дини
86'
79'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Мата
77'
Желтая карточка
Д. Лингард
75'
Желтая карточка
Э. Янг
69'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Ф. Джонс
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
А. Ньом
69'
Желтая карточка
Б. Уотсон
68'
Замена
Н. Аке
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
45'
25'
Замена
М. Рохо
️️️️
А. Эррера
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Шон Госс
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
3-1-4-2
1
Гомес
3
Бритос
20
Кэткарт
12
Ньом
6
Капу
22
Абди
21
Анья
26
Уотсон
14
Хурадо
9
Игало
14
Дини
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
14
Шнейдерлен
21
Эррера
31
Швайнштайгер
64
Мата
77
Лингард
10
Депай
14
Хурадо
15
Аке
15
Аке
14
Хурадо
12
Ньом
44
Паредес
44
Паредес
12
Ньом
4
Джонс
17
МакНэйр
17
МакНэйр
4
Джонс
21
Эррера
5
Рохо
5
Рохо
21
Эррера
64
Мата
8
Перейра
8
Перейра
64
Мата
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Шон Госс
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Шон Госс
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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