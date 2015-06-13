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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гватемала - Бермудские острова
Гватемала - Бермудские острова: обзор матча 13 июня 2015
Гватемала
13.06.2015, суббота, 05:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Бермудские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гватемала - Бермудские острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
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