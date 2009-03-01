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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Катания
Палермо - Катания: обзор матча 01 марта 2009
Палермо
01.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 4
Завершен
Катания
14'
П. Ледесма
37'
Т. Моримото
44'
Д. Маскара
66'
М. Паолуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Катания
Замена
К. Сильвестри
️️️️
Ч. Капуано
Замена
М. Иско
️️️️
П. Ледесма
Замена
М. Карроццьери
️️️️
С. Кьер
ГОЛ! 0:4!
М. Паолуччи
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Ч. Капуано
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Т. Моримото
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Кассани
ГОЛ! 0:3!
Д. Маскара
ГОЛ! 0:2!
Т. Моримото
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Красная карточка
М. Брешиано
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
4-1-2-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Брешиано
8
Мильяччо
10
Кавани
10
Микколи
4-4-2
1
Биццарри
2
Потенца
6
Стовини
26
Сильвестре
33
Капуано
17
Байокко
17
Ледесма
27
Бьяджианти
5
Карбони
25
Маскара
15
Моримото
8
Мильяччо
4
Тедеско
4
Тедеско
8
Мильяччо
24
Кьер
80
Карроццьери
80
Карроццьери
24
Кьер
6
Кассани
19
Суччи
19
Суччи
6
Кассани
33
Капуано
21
Сильвестри
21
Сильвестри
33
Капуано
17
Ледесма
22
Иско
22
Иско
17
Ледесма
15
Моримото
9
Паолуччи
9
Паолуччи
15
Моримото
Остались в запасе
Палермо
Катания
1
Самир Уйкани
ВР
11
Роберто Гуана
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
76
Джакомо Тедеско
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
11
Роберто Гуана
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Остались в запасе
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
76
Джакомо Тедеско
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Палермо - Катания
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Ренцо Барбера
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