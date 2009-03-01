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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Дженоа
Сиена - Дженоа: обзор матча 01 марта 2009
Сиена
01.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Дженоа
Замена
️️️️
С. Вергассола
Замена
️️️️
М. Росси
Замена
️️️️
Х. Харджа
Замена
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
М. Феррари
Замена
️️️️
Д. Место
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
28
Иван Юрич
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
3-5-1
12
Манитта
36
Дель Гроссо
28
Брандау
90
Портанова
18
Суньига
13
Харджа
14
Галлоппа
8
Вергассола
5
Кодря
5
Геззаль
3-2-3-2
34
Рубиньо
27
Феррари
20
Бьява
16
Боккетти
27
Место
4
Кришито
7
Росси
8
Мотта
28
Юрич
7
Янкович
22
Милито
Остались в запасе
Сиена
Дженоа
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сиена - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Артемио Франки
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