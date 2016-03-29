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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Вьетнам
Ирак - Вьетнам: обзор матча 29 марта 2016
Ирак
29.03.2016, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа F, 10 тур
1 : 0
Завершен
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Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
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31.03.2026
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