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Судьи
Главный судья:
Юрий Можаровский (Львов)

Динамо - Шахтер

04.06.2015, Четверг, 21:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Кубок, Финал Динамо - Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
26 апреля, воскресенье 19:30 Шахтер 0:0 Динамо
8 тур
5 октября, воскресенье 20:30 Динамо 1:0 Шахтер
Суперкубок Украины 2014

22 июля, вторник 22:00 Шахтер 2:0 Динамо
Украина. Кубок (2013/2014)
Финал
15 мая, четверг 21:00 Динамо 2:1 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
16 апреля, среда 21:00 Динамо 0:2 Шахтер
4 тур
4 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Шахтер
8 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Шахтер 3:1 Динамо
Украина. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
23 сентября, воскресенье 20:30 Шахтер 4:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
7 апреля, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Динамо
11 тур
24 сентября, суббота 21:00 Динамо 0:0 Шахтер
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 21:15 Динамо 2:3 Шахтер
Украина. Суперкубок 2011
Финал,
5 июля, вторник 22:00 Шахтер 1:3 Динамо
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
Финал,
25 мая, среда 21:15 Динамо 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
27 тур
1 мая, воскресенье 18:30 Динамо 3:0 Шахтер
12 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
29 тур
5 мая, среда 20:00 Шахтер 1:0 Динамо
14 тур
21 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Шахтер
Датагруп Кубок Украины (2009/2010)
1/4 финала
28 октября, среда 20:30 Шахтер 2:0 Динамо
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Динамо 1:0 Шахтер
15 тур
16 ноября, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Динамо
Кубок Украины (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 20:45 Шахтер 1:0 Динамо
Кубок УЕФА (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 7 мая, четверг 20:30 Шахтер 2:1 Динамо
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, четверг 20:30 Динамо 1:1 Шахтер
Суперкубок Украины 2008
Финал
15 июля, вторник 21:45 Шахтер 1:1
(5:3)п		 Динамо
Кубок Украины (2007/2008)
Финал,
7 мая, среда 19:00 Шахтер 2:0 Динамо
Кубок Первого Канала 2008
Финал,
31 января, четверг 21:00 Динамо 2:2
(3:2)п		 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
16 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Шахтер
1 тур
15 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Динамо
Суперкубок Украины (2007/2008)
Финал,
10 июля, вторник 21:30 Динамо 2:2
(4:2)п		 Шахтер
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    Рейтинг: +24

    Snopik 5 июня 2015, 00:05

    Что болельщики натворили ?

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    Рейтинг: +730

    Hезнакомец > Snopik 5 июня 2015, 00:05

    Не болельщики они,животные.

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 4 июня 2015, 23:59

    Удачи Шахтёру,жаль что не удержали счёта!

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    Рейтинг: +302

    10 seconds to stars 4 июня 2015, 23:59

    Одни маты в адрес болел. Видимо это уже клиника.

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    Рейтинг: +730

    Hезнакомец 4 июня 2015, 23:58

    Укропы совсем окнулись.

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    Рейтинг: +354

    REDAT 4 июня 2015, 23:51

    Может еще не потеряно для Шахтера.

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    Рейтинг: +111

    Rusti 4 июня 2015, 23:48

    Блин Шахтер

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    Рейтинг: +64

    Gory I 4 июня 2015, 23:40

    Диктор стадиона перед серией пенальти верещит, что Украина едина и не побэдима... Совсем чокнулись

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    Рейтинг: +54

    2 ЗЛОДЕЯ > Gory I 4 июня 2015, 23:44

    Да,есть такое мнение...(

    2
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    Рейтинг: +17

    Чемпион Соккера 4 июня 2015, 23:32

    Рыбалка дорыбачился

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia > Чемпион Соккера 4 июня 2015, 23:34

    Причём на ровном месте.

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    Рейтинг: +17

    Чемпион Соккера > Planet Georgia 4 июня 2015, 23:37

    )))))))))))))

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 4 июня 2015, 23:31

    Шахтёр давай забей!

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    Рейтинг: +10

    fclm ferz 4 июня 2015, 22:44

    [q]48' Опасно! Прекрасно сыгнрал Ярмоленко, который за счет техники протащил мяч по правому флангу и затем сделал подачу в штрафную площадь на Мигеля Велозу, которому Срна не позволил пробить с линии вратарской.[/q] Где голы

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