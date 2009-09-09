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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Франция
Сербия - Франция: обзор матча 09 сентября 2009
Сербия
09.09.2009, среда, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 9 тур
1 : 1
Завершен
Франция
13'
Н. Мильяш (П)
31'
Т. Анри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Франция
Красная карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
З. Кузманович
Замена
А. Диарра
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Л. Диарра
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Т. Анри
Замена
Д. Лазович
️️️️
М. Йованович
Замена
З. Кузманович
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
Э. Абидаль
Желтая карточка
М. Йованович
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Д. Станкович
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
Пас отдал
Н. Анелька
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мильяш
13'
11'
Замена
С. Манданда
️️️️
А. Жиньяк
10'
Красная карточка
У. Льорис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
0
Ненад Мильяш
ЛП
0
Деян Станкович
(К)
ЦП
0
Гойко Качар
АП
0
Милош Красич
ПП
0
Милан Йованович
ЦФ
15
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Жереми Тулалан
ОП
6
Лассана Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
12
Тьерри Анри
(К)
ЛФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
21
Николя Анелька
РФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Сербия
0
Владимир Дишленкович
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
22
Здравко Кузманович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
18
Данко Лазович
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
18
Алу Диарра
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
4-3-1-2
1
Стойкович
0
Лукович
6
Иванович
22
Обрадович
0
Видич
0
Мильяш
0
Станкович
0
Красич
0
Качар
15
Жигич
0
Йованович
4-1-1-1-3
1
Льорис
19
Санья
3
Абидаль
5
Галлас
3
Эвра
14
Тулалан
6
Диарра
8
Гуркюфф
21
Анелька
10
Жиньяк
12
Анри
0
Мильяш
22
Кузманович
22
Кузманович
0
Мильяш
0
Йованович
18
Лазович
18
Лазович
0
Йованович
10
Жиньяк
16
Манданда
16
Манданда
10
Жиньяк
12
Анри
7
Рибери
7
Рибери
12
Анри
8
Гуркюфф
18
Диарра
18
Диарра
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Сербия
Франция
0
Владимир Дишленкович
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
7
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Радомир Антич
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
0
Владимир Дишленкович
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
7
Зоран Тошич
ПВ
Остались в запасе
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Сербия - Франция
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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