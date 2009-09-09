Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Азербайджан
Германия - Азербайджан: обзор матча 09 сентября 2009
Германия
09.09.2009, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 10 тур
4 : 0
Завершен
Азербайджан
15'
М. Баллак (П)
57'
М. Клозе
67'
М. Клозе
72'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Азербайджан
ГОЛ! 4:0!
Л. Подольски
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Н. Маммедов
Замена
П. Троховски
️️️️
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Бек
Замена
️️️️
В. Надиров
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Вторая желтая
С. Аббасов
Замена
А. Бек
️️️️
М. Шефер
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Баллак
15'
14'
Желтая карточка
С. Аббасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Рене Адлер
ВР
0
Филипп Лам
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Марсель Шефер
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
15
Томас Хитцльшпергер
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ЦЗ
21
Владимир Левин
ПЗ
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛП
15
Нодар Маммедов
ЦП
9
Самир Аббасов
ЦП
8
Александр Чертоганов
ПП
17
Вугар Надиров
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Германия
5
Сердар Таски
ЦЗ
2
Андреас Бек
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
16
Какау
ЦФ
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
15
Руслан Аббасов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
4-3-1-2
12
Адлер
0
Лам
0
Мертезакер
14
Вестерманн
2
Шефер
7
Швайнштайгер
15
Хитцльшпергер
13
Баллак
10
Озил
10
Подольски
23
Гомес
4-4-2
1
Агаев
21
Левин
3
Юнисоглу
0
Шукуров
14
Садыгов
8
Чертоганов
15
Маммедов
9
Аббасов
5
Аллахвердиев
0
Джавадов
17
Надиров
2
Шефер
2
Бек
2
Бек
2
Шефер
7
Швайнштайгер
15
Троховски
15
Троховски
7
Швайнштайгер
23
Гомес
0
Клозе
0
Клозе
23
Гомес
15
Маммедов
16
Гусейнов
16
Гусейнов
15
Маммедов
Остались в запасе
Германия
Азербайджан
5
Сердар Таски
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Фархад Велиев
ВР
15
Руслан Аббасов
ЦЗ
16
Зейнал Зейналов
ЦП
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
5
Сердар Таски
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
16
Какау
ЦФ
Остались в запасе
12
Фархад Велиев
ВР
15
Руслан Аббасов
ЦЗ
16
Зейнал Зейналов
ЦП
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Германия - Азербайджан
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Новости команд
Все
Германия
Азербайджан
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
4 октября
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
4 октября
Греция – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+