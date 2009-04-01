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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Ирландия
Италия - Ирландия: обзор матча 01 апреля 2009
Италия
01.04.2009, среда, 22:50
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 8, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ирландия
11'
В. Яквинта
89'
Р. Кин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Ирландия
ГОЛ! 1:1!
Р. Кин
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
В. Яквинта
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
В. Яквинта
Желтая карточка
П. МакШейн
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
С. Келли
️️️️
К. Дойл
Замена
А. Доссена
️️️️
С. Пепе
Замена
Д. Гибсон
️️️️
К. Эндрюс
Замена
А. Паломбо
️️️️
А. Пирло
Замена
К. Фолан
️️️️
Э. Кеох
ГОЛ! 1:0!
В. Яквинта
Пас отдал
А. Пирло
11'
Красная карточка
Д. Паццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Фабио Гроссо
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
7
Симоне Пепе
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Стивен Хант
ЛП
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Италия
14
Марко Амелия
ВР
22
Андреа Доссена
ЛП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ирландия
12
Стефен Келли
ПЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
0
Кэлиб Фолан
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
19
Дзамбротта
0
Каннаваро
3
Кьеллини
3
Гроссо
7
Пепе
21
Пирло
17
Паломбо
16
Де Росси
9
Яквинта
7
Паццини
4-3-3
16
Гивен
12
МакШейн
5
Данн
4
О'Ши
3
Килбейн
8
Эндрюс
6
Уилэн
17
Хант
22
Кеох
13
Дойл
10
Кин
7
Пепе
22
Доссена
22
Доссена
7
Пепе
9
Яквинта
0
Квальярелла
0
Квальярелла
9
Яквинта
13
Дойл
12
Келли
12
Келли
13
Дойл
8
Эндрюс
18
Гибсон
18
Гибсон
8
Эндрюс
22
Кеох
0
Фолан
0
Фолан
22
Кеох
Остались в запасе
Италия
Ирландия
14
Марко Амелия
ВР
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
14
Марко Амелия
ВР
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Марчелло Липпи
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Италия - Ирландия
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:45 (прямая)
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