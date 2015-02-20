Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Либертад - Атлетико Насьональ
Либертад - Атлетико Насьональ: обзор матча 20 февраля 2015
Либертад
20.02.2015, пятница, 01:45
Кубок Либертадорес, группа 7, 1 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Либертад - Атлетико Насьональ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Либертад
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
- : -
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Спортиво Триниденс
1 : 0
19.10.2026
Либертад
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 19 тур
Атлетико Насьональ
1 : 1
14.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Насьональ
4 : 3
08.11.2026
Депортиво Перейра
Колумбия. Примера А, 17 тур
Атлетико Букараманга
1 : 1
03.11.2026
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 5 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
30.10.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Насьональ
2 : 1
26.10.2026
Индепендьенте
Новости команд
Все
Либертад
Атлетико Насьональ
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
Колумбийский игрок стал отцом в 11 лет
14 февраля
8
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
2025.08.26 13:27
В «Зените» двумя словами отреагировали на новость о желании Барриоса уйти
2025.08.25 21:21
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
Колумбийский игрок стал отцом в 11 лет
14 февраля
8
Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
2025.08.26 13:27
В «Зените» двумя словами отреагировали на новость о желании Барриоса уйти
2025.08.25 21:21
Зенитовец Барриос предложил свои услуги другому клубу
2025.08.25 20:35
6
«Атлетико Насьональ» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 13 августа с коэффициентом 1.72
2025.08.12 09:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+