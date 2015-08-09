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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк: обзор матча 09 августа 2015
Ванкувер Уайткепс
09.08.2015, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
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29 сентября
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Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
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